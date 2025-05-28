Чепа: семье Мединского могли угрожать ради срыва переговоров по Украине

Угрожают не только самому Мединскому, но и его детям.
Угрозы в адрес семьи Владимира Мединского, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле, могут быть частью попыток сорвать переговорный процесс. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСемье Мединского поступают угрозы с Украины.
«Угрозы семье главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского могут быть направлены на срыв переговорного процесса. Конечно, они делают все для срыва переговоров», — выразил мнение Чепа в беседе с ТАСС.
Семья Мединского подверглась угрозам со стороны украинских националистов. Данную информацию озвучил Родион Мирошник, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России.
Журналист Владимир Соловьев сообщил, что угрозы касаются не только самого Мединского, но и его детей. Телеведущий отметил, что история знает случаи давления на участников переговоров через угрозы и попытки запугивания.