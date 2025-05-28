Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки в фильме «Детские игры»

Актер Эд Гейл, который исполнял роль куклы Чаки в культовом слэшере «Детские игры», умер на 62-м году жизни. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на источник.

«Он умер во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении.

Причина смерти не раскрывается.

Помимо трех частей серии «Детские игры», Гейл также играл в фильмах «Байкерши в городе зомби», «Говард-утка» и ряде других. Отмечается, что в последние годы американец находился под следствием по подозрению в домогательствах по отношению к подросткам.

До этого в США опубликовали отчет о расследовании кончины жены актера Джина Хэкмена, согласно которому она искала в интернете информацию о симптомах вирусных заболеваний незадолго до смерти. В частности, Бетси Аракаву интересовало, может ли COVID-19 вызвать головокружение или кровотечение из носа.