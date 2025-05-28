Умер актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки в фильме «Детские игры»

«Он умер во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении.
Причина смерти не раскрывается.
Помимо трех частей серии «Детские игры», Гейл также играл в фильмах «Байкерши в городе зомби», «Говард-утка» и ряде других. Отмечается, что в последние годы американец находился под следствием по подозрению в домогательствах по отношению к подросткам.
До этого в США опубликовали отчет о расследовании кончины жены актера Джина Хэкмена, согласно которому она искала в интернете информацию о симптомах вирусных заболеваний незадолго до смерти. В частности, Бетси Аракаву интересовало, может ли COVID-19 вызвать головокружение или кровотечение из носа.