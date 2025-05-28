Умер актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки в фильме «Детские игры»

До этого в США опубликовали отчет о расследовании кончины жены актера Джина Хэкмена, согласно которому она искала в интернете информацию о симптомах вирусных заболеваний незадолго до смерти. В частности, Бетси Аракаву интересовало, может ли COVID-19 вызвать головокружение или кровотечение из носа.