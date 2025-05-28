Фицо: от ЕК возможно получить уступки по энергоносителям из России

«Я уже слышу хорошие новости, что в рамках создаваемого нами давления мы бы могли добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии по энергоносителям из России», — передает слова Фицо его пресс-служба в соцсети X. Политик надеется на перемены в отношении российского газа.