Украина получит первые системы дальнобойного оружия от ФРГ в ближайшее время

«Системы вооружения уже скоро появятся в распоряжении вооруженных сил Украины — первые могут быть применены уже через несколько недель. Поскольку они уже состоят на вооружении у [них], никакой дополнительной подготовки не требуется», — говорится в заявлении Минобороны Германии. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.