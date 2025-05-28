Politico: Зеленский заставил Ермака надеть костюм на встречу в Белом доме

Зеленский велел Ермаку надеть костюм на встречу в Белом доме.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что президент Украины заставил его надеть костюм на встречу в Белый дом во время визита в США в феврале. Об этом он заявил в интервью.
«На самом деле, это мой босс сказал мне надеть костюм», — заявил Ермак. Откровение он сделал в интервью изданию Politico.
Ранее Зеленский опубликовал в соцсетях видео с начала визита украинской делегации в США. На кадрах видно, что Ермак, обычно предпочитавший одежду в стиле милитари и толстовки с украинской символикой, в этот раз был в официальном костюме. Сам Зеленский при этом выбрал черную вышиванку с трезубцем, темные брюки и кроссовки.
Украинский лидер регулярно игнорирует классический дресс-код на встречах с западными политиками. В конце февраля президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским поинтересовался, есть ли у него классический костюм. И выразил недовольство его неофициальным стилем, пишет RT.