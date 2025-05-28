Politico: Зеленский заставил Ермака надеть костюм на встречу в Белом доме

Ранее Зеленский опубликовал в соцсетях видео с начала визита украинской делегации в США. На кадрах видно, что Ермак, обычно предпочитавший одежду в стиле милитари и толстовки с украинской символикой, в этот раз был в официальном костюме. Сам Зеленский при этом выбрал черную вышиванку с трезубцем, темные брюки и кроссовки.