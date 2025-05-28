Красный уровень угрозы атаки БПЛА ввели в Липецкой области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Елецкий район Липецкой области с помощью беспилотников (БПЛА). Об этом стало известно в среду, 28 мая.
Местные жители сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) и звуках сирен воздушной тревоги. По словам очевидцев, в Ельце прогремел взрыв, в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация.
Ранее в районе был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. Также сообщается о пролете вражеских беспилотников в Тульской и Рязанской областях, предположительно, в направлении Москвы, передает Telegram-канал Shot.
Кроме того, стало известно, что российские средства ПВО с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая уничтожили 296 беспилотников ВСУ.
3 мая губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ВС РФ отразили 15-ю атаку украинских войск в регионе и за двое суток ликвидировали 37 вражеских дронов.
В тот же день над городом Ельцом Липецкой области российские средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники Вооруженных сил Украины.