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Трехметровый домашний удав едва не убил свою хозяйку в Новороссийске

В Новороссийске 3-метровый домашний удав чуть не отобедал своей хозяйкой.

В Новороссийске 3-метровый домашний удав чуть не отобедал своей хозяйкой. Женщину удалось спасти благодаря оперативным действиям сотрудников службы спасения.

Как сообщает SHOT, инцидент произошел 28 мая в одной из квартир города. В панике женщина позвонила спасателям и рассказала, что её любимый удав неожиданно укусил её за руку, а затем обвил и не позволил ей выбраться. Прибывшие на место спасатели смогли освободить женщину от хватки змеи. Ей вызвали скорую помощь, а удава удалось вернуть в его вольер.

Начальник местной службы спасения Алексей Одеров отметил, что с подобными вызовами они ещё не сталкивались. К счастью, всё закончилось благополучно.

Ранее российской синхронистке едва не откусил голову гигантский осетр.