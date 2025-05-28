Трехметровый домашний удав едва не убил свою хозяйку в Новороссийске

В Новороссийске 3-метровый домашний удав чуть не отобедал своей хозяйкой. Женщину удалось спасти благодаря оперативным действиям сотрудников службы спасения.
Как сообщает SHOT, инцидент произошел 28 мая в одной из квартир города. В панике женщина позвонила спасателям и рассказала, что её любимый удав неожиданно укусил её за руку, а затем обвил и не позволил ей выбраться. Прибывшие на место спасатели смогли освободить женщину от хватки змеи. Ей вызвали скорую помощь, а удава удалось вернуть в его вольер.
Начальник местной службы спасения Алексей Одеров отметил, что с подобными вызовами они ещё не сталкивались. К счастью, всё закончилось благополучно.
Ранее российской синхронистке едва не откусил голову гигантский осетр.