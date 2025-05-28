Трехметровый домашний удав едва не убил свою хозяйку в Новороссийске

Как сообщает SHOT, инцидент произошел 28 мая в одной из квартир города. В панике женщина позвонила спасателям и рассказала, что её любимый удав неожиданно укусил её за руку, а затем обвил и не позволил ей выбраться. Прибывшие на место спасатели смогли освободить женщину от хватки змеи. Ей вызвали скорую помощь, а удава удалось вернуть в его вольер.