В Астраханскую область для тушения пожара прибыл самолет Ил-76

По указанию главы МЧС России Александра Куренкова, самолет с водосливным устройством вылетел в регион из Подмосковья. Авиация МЧС будет находиться в режиме дежурства, готовясь к быстрому реагированию на возможные угрозы распространения огня на жилые здания.