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В Астраханскую область для тушения пожара прибыл самолет Ил-76

В Астраханскую область для борьбы с пожаром был направлен самолет Ил-76 МЧС России.

В Астраханскую область для борьбы с пожаром был направлен самолет Ил-76 МЧС России.

По указанию главы МЧС России Александра Куренкова, самолет с водосливным устройством вылетел в регион из Подмосковья. Авиация МЧС будет находиться в режиме дежурства, готовясь к быстрому реагированию на возможные угрозы распространения огня на жилые здания.

Сообщалось, что пожар в Астраханской области распространился на 27 частных домов и строений.

В Приволжском районе огонь распространился по сухой траве фронтом на 25 километров.