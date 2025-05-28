Киев вот-вот получит первые системы дальнобойного оружия: как это связано с переговорами

«Настоящие мирные переговоры в Стамбуле не дают покоя врагам России. [Президент Франции Эммануэль] Макрон и [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер пошли ва-банк и сняли ограничения на дальность ракет, поставляемых на Украину. Это является серьезным вызовом для российских ВС, которые к нему готовы и сделают все возможное для того, чтобы предотвратить возможные тяжелые последствия», — сказал корреспонденту URA.RU Иванников.