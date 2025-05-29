Две 13-летние девочки погибли в ДТП в Подмосковье

В подмосковном Воскресенске в результате дорожно-транспортного происшествия погибли две несовершеннолетние девочки, еще одна была госпитализирована. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, около 20:30 на автодороге МБК — Кладьково — Берендино, недалеко от деревни Потаповское, водитель автомобиля марки «Лада» не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии погибли две 13-летние девочки, а водитель и 12-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Ранее подростки из Хакасии отправились покататься на мопеде и устроили смертельное ДТП.