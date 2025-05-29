Вдвое сократилась площадь тления на полигоне ТКО в Ейске

По данным МЧС Краснодарского края, открытого горения нет. Площадь задымления сократилась за сутки до 500 квадратных метров. Ранее сообщалось о тысяче квадратов. Напомним, что мусорный полигон на 1000 «квадратов» загорелся в поселке Симоновка Ейского района 27 мая.