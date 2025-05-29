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Вдвое сократилась площадь тления на полигоне ТКО в Ейске

Спасатели продолжают ликвидировать внутреннее возгорание на свалке в Ейске.

Источник: Комсомольская правда

На полигоне твердых бытовых отходов в Ейском районе в два раза сократили площадь тления. В настоящее время продолжаются мероприятия по восстановлению территории полигона.

В ликвидации последствий возгорания задействованы девять сотрудников спасательных служб и семь единиц специализированной техники. Работы по рекультивации территории находятся в активной фазе.

По данным МЧС Краснодарского края, открытого горения нет. Площадь задымления сократилась за сутки до 500 квадратных метров. Ранее сообщалось о тысяче квадратов. Напомним, что мусорный полигон на 1000 «квадратов» загорелся в поселке Симоновка Ейского района 27 мая.