Mash: ВСУ атаковали город Елец, слышны мощные взрывы. Видео

Беспилотники атаковали территорию России.
Беспилотники атакуют Липецкую область. Жители города Елец сообщают о мощных взрывах и работе ПВО, в регионе объявлен красный уровень угрозы.
«ВСУ атакуют беспилотниками Липецкую область. Около 15 минут назад в Ельце раздались два громких хлопка, в небе наблюдались вспышки. Одновременно в городе сработали сирены, начали гудеть машины», — рассказали местные жители. Их слова передает telegram-канал Mash.
Ранее в регионе был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. По словам очевидцев беспилотники продолжают движение в сторону Рязани и других городов — над жилыми кварталами слышен характерный гул.
Атаки беспилотников на Липецкую область происходят не впервые — ранее, 24 мая, в регионе уже объявлялся режим опасности из-за угрозы ударов БПЛА, а в Ельце фиксировались падения дронов и срабатывание системы ПВО. Тогда местные власти призывали жителей укрываться в безопасных местах, а сирены и хлопки были слышны в разных районах города.