Mash: ВСУ атаковали город Елец, слышны мощные взрывы. Видео

Атаки беспилотников на Липецкую область происходят не впервые — ранее, 24 мая, в регионе уже объявлялся режим опасности из-за угрозы ударов БПЛА, а в Ельце фиксировались падения дронов и срабатывание системы ПВО. Тогда местные власти призывали жителей укрываться в безопасных местах, а сирены и хлопки были слышны в разных районах города.