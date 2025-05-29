Домашний удав чуть не задушил хозяйку в Новороссийске

В Новороссийске сотрудники МЧС спасли женщину, на которую напал ее собственный трехметровый удав. Об этом стало известно в среду, 28 мая.
Змея внезапно прокусила руку хозяйке, а затем обвила и сдавила ее. Спасатели освободили женщину из объятий рептилии и вызвали скорую помощь. Удава удалось вернуть в вольер. Начальник местной службы спасения Алексей Озеров отметил, что подобный вызов был для них первым, передает Telegram-канал Shot.
Из-за потепления в столичном регионе резко проснулись змеи. Впервые в этом сезоне целый клубок из рептилий обнаружили в подмосковном Дмитрове. Однако это не единственный регион, где обитают змеи. «Вечерняя Москва» выясняла, какие виды пресмыкающихся встречаются в столичном регионе и где именно их можно обнаружить.