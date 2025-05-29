В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки, еще двое пострадали

Вечером 28 мая на автодороге в Подмосковье произошло смертельное ДТП. В результате инцидента погибли две девочки 13-ти лет. Еще два человека пострадали, оповестили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Одна из раненых пассажирок доставлена в больницу. Пострадал также водитель легкового автомобиля «Лада». Раненой пассажирке, по данным МВД, 12 лет.
«Сегодня примерно в 20:30 на автодороге “МБК — Кладьково — Берендино” вблизи деревни Потаповское произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, находясь за рулем автомобиля марки “Лада”, не справился с управлением», — сообщили в ведомстве.
Смертельное ДТП произошло также на трассе в Сызранском районе Самарской области. В результате столкновения автомобилей погибли три человека.