В Ставрополе неизвестный взорвал гранату во дворе дома, есть раненые

В Ставрополе произошел взрыв во дворе жилого дома. По предварительным данным, неизвестный активировал гранату, в результате чего минимум два человека получили ранения, есть вероятность, что есть и погибшие.
Как сообщает SHOT, инцидент случился поздно вечером в 204-м квартале на улице Чехова.
Свидетели рассказали, что мужчина взорвал гранату прямо во дворе, в результате чего пострадали случайные прохожие с осколочными ранениями. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, медики оказывают помощь пострадавшим.