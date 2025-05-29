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В Ставрополе неизвестный взорвал гранату во дворе дома, есть раненые

В Ставрополе произошел взрыв во дворе жилого дома.

В Ставрополе произошел взрыв во дворе жилого дома. По предварительным данным, неизвестный активировал гранату, в результате чего минимум два человека получили ранения, есть вероятность, что есть и погибшие.

Как сообщает SHOT, инцидент случился поздно вечером в 204-м квартале на улице Чехова.

Свидетели рассказали, что мужчина взорвал гранату прямо во дворе, в результате чего пострадали случайные прохожие с осколочными ранениями. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, медики оказывают помощь пострадавшим.