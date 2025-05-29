Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: в Ставрополе неизвестный взорвал гранату во дворе дома. Видео

Мужчина взорвал гранату вечером 28 мая у жилого дома в Ставрополе. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Мужчина взорвал гранату.

Мужчина взорвал гранату вечером 28 мая у жилого дома в Ставрополе. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Предварительно, неизвестный взорвал гранату у жилого дома в Ставрополе. Минимум два человека пострадали», — передает канал.

Уточняется, что взрыв произошел в 204-м квартале города на улице Чехова. По словам очевидцев, случайные прохожие получили осколочные ранения. На месте работали экстренные службы и медики, пишет Shot.

В УМВД России по Ставропольскому краю направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.