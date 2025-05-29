Shot: в Ставрополе неизвестный взорвал гранату во дворе дома. Видео

Мужчина взорвал гранату.
Мужчина взорвал гранату вечером 28 мая у жилого дома в Ставрополе. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Предварительно, неизвестный взорвал гранату у жилого дома в Ставрополе. Минимум два человека пострадали», — передает канал.
Уточняется, что взрыв произошел в 204-м квартале города на улице Чехова. По словам очевидцев, случайные прохожие получили осколочные ранения. На месте работали экстренные службы и медики, пишет Shot.
В УМВД России по Ставропольскому краю направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.