78.ru: в Петербурге огонь охватил завод «Авангард». Видео

К месту происшествия прибыли расчеты экстренных служб. Из-за сильного задымления, которое наблюдается даже в отдаленных районах города, перекрыто движение по Бестужевской улице. В настоящее время пожарные ведут активную работу по локализации огня. Точные причины возгорания пока не сообщаются.