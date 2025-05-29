В Подмосковье возле Потапово в ДТП погибли две 13-летние девочки

Трагедия произошла вечером в среду, около 20:30, на участке автодороги «МБК — Кладьково — Берендино» неподалёку от деревни Потаповское. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Лада» утратил контроль над машиной, в результате чего транспортное средство выехало за пределы дороги и перевернулось.