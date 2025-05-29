В Подмосковье возле Потапово в ДТП погибли две 13-летние девочки

В Подмосковье в результате дорожно-транспортного происшествия погибли две девочки 13 лет, сообщает Telegram-канал полиции региона.
Трагедия произошла вечером в среду, около 20:30, на участке автодороги «МБК — Кладьково — Берендино» неподалёку от деревни Потаповское. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Лада» утратил контроль над машиной, в результате чего транспортное средство выехало за пределы дороги и перевернулось.
Погибли две несовершеннолетние пассажирки, находившиеся в салоне. Водитель и ещё одна девочка, 12 лет, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.
Ранее в городе Бронницы в результате наезда автомобиля скончался двухлетний ребенок, сотрудники надзорного ведомства контролируют расследование обстоятельств его гибели.