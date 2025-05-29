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Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 29 мая, объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 29 мая, объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона.

В своем обращении он призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности. Гусев рекомендовал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области и МЧС России.

— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области или от МЧС России, — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Елецкий район Липецкой области с помощью беспилотников (БПЛА). Местные жители сообщили о работе систем ПВО и звуках сирен воздушной тревоги. По словам очевидцев, в Ельце прогремел взрыв, в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация.