Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Ставрополе

Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Об этом стало известно в четверг, 29 мая.

Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Об этом стало известно в четверг, 29 мая.

— Два человека погибли на улице Чехова в Ставрополе в результате взрыва гранаты, — сообщил источник РИА Новости.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и полиция. Краевое МЧС организует дежурство.

Позже Telegram-канал Shot сообщил, что в момент происшествия на лавочке рядом с домом на улице Чехова находились двое мужчин. Они употребляли спиртные напитки. Место происшествия по-прежнему находится под контролем, специалисты продолжают работу.

О взрыве стало известно незадолго до этого, по данным СМИ, неизвестный подорвал гранату.