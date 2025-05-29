Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Ставрополе

Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Об этом стало известно в четверг, 29 мая.
— Два человека погибли на улице Чехова в Ставрополе в результате взрыва гранаты, — сообщил источник РИА Новости.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи и полиция. Краевое МЧС организует дежурство.
Позже Telegram-канал Shot сообщил, что в момент происшествия на лавочке рядом с домом на улице Чехова находились двое мужчин. Они употребляли спиртные напитки. Место происшествия по-прежнему находится под контролем, специалисты продолжают работу.
О взрыве стало известно незадолго до этого, по данным СМИ, неизвестный подорвал гранату.