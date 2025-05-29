РИАН: два человека погибли в Ставрополе, где неизвестный взорвал гранату

На месте происшествия работают экстренные службы. К месту взрыва прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и представители краевого МЧС, которые организовали дежурство для обеспечения безопасности и координации дальнейших действий. Официальные ведомства пока не комментировали детали случившегося, информация о пострадавших кроме погибших не поступала. Ведется проверка всех обстоятельств инцидента.