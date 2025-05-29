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РИАН: два человека погибли в Ставрополе, где неизвестный взорвал гранату

Два человека погибли в результате взрыва гранаты на улице Чехова в Ставрополе вечером 28 мая. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Предположительно, взорвали гранату.

Два человека погибли в результате взрыва гранаты на улице Чехова в Ставрополе вечером 28 мая. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Два человека погибли на улице Чехова в Ставрополе в результате взрыва гранаты», — сообщил источник РИА Новости. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

На месте происшествия работают экстренные службы. К месту взрыва прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и представители краевого МЧС, которые организовали дежурство для обеспечения безопасности и координации дальнейших действий. Официальные ведомства пока не комментировали детали случившегося, информация о пострадавших кроме погибших не поступала. Ведется проверка всех обстоятельств инцидента.