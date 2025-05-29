Два человека погибли в Ставрополе после того, как кто-то взорвал гранату во дворе дома

«Чрезвычайное происшествие произошло рядом с жилым домом по адресу ул. Чехова 85/19. Предварительно, это был хлопок. В результате инцидента погибли два человека. По предварительным данным, жилой дом не получил внешних повреждений, однако несколько автомобилей, припаркованных поблизости, пострадали. Все экстренные службы города работают на месте», — сообщил он.