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Два человека погибли в Ставрополе после того, как кто-то взорвал гранату во дворе дома

В результате взрыва неустановленного устройства на улице Чехова в Ставрополе погибли двое мужчин, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Ивана Ульянченко.

В результате взрыва неустановленного устройства на улице Чехова в Ставрополе погибли двое мужчин, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Ивана Ульянченко.

«Чрезвычайное происшествие произошло рядом с жилым домом по адресу ул. Чехова 85/19. Предварительно, это был хлопок. В результате инцидента погибли два человека. По предварительным данным, жилой дом не получил внешних повреждений, однако несколько автомобилей, припаркованных поблизости, пострадали. Все экстренные службы города работают на месте», — сообщил он.

По информации оперативных служб, взрыв произошел во дворе многоквартирного дома в микрорайоне 204-й квартал на улице Чехова.

Данные о происшествии продолжают уточняться, добавили в оперативных службах.

Как рассказали SHOT очевидцы, перед взрывом во дворе на улице Чехова на лавочке у дома сидели двое мужчин и распивали алкогольные напитки.