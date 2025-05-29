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В Ставрополе при взрыве неизвестного устройства погибли два человека

В ночь на 29 мая в Ставрополе взорвалось неизвестное устройство, погибли двое жителей.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 29 мая, в Ставрополе случилось смертельное происшествие. На улице Чехова рядом с жилым домом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва погибли двое человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на мэра города Ивана Ульянченко.

К месту ЧП прибыли машины скорой помощи. Кроме того, по данным мэра Ставрополя, от взрыва пострадали стоящие рядом с домом машины. Все экстренные службы находятся в работе.

«ЧП рядом с жилым домом по улице Чехова 85/19, по предварительным данным, произошел хлопок. В результате инцидента погибли двое мужчин. По предварительным данным, внешних повреждений жилого дома нет», — уведомил Иван Ульянченко.

Ранее на взрывы пожаловались жители города Омск. По словам очевидцев, в домах от хлопков тряслись стены. Жители слышали грохоты.