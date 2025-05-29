В Ставрополе при взрыве неизвестного устройства погибли два человека

В ночь на четверг, 29 мая, в Ставрополе случилось смертельное происшествие. На улице Чехова рядом с жилым домом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва погибли двое человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на мэра города Ивана Ульянченко.