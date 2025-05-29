Shot: перед пожаром на «Авангарде» в Петербурге были слышны взрывы. Видео

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сейчас петербургские спасатели тушат пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72. На пятом этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава.