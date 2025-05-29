Shot: перед пожаром на «Авангарде» в Петербурге были слышны взрывы. Видео

Крупный пожар произошел на старейшем электронном заводе Петербурга (архивное фото).
На заводе «Авангард» в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Ему предшествовали взрывы, сообщают очевидцы.
«В ночь на 29 мая на территории завода “Авангард” в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Перед возгоранием были слышали громкие взрывы», — рассказали местные жители. Их слова приводит telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, возгорание в здании на Кондратьевском проспекте началось в начале первого ночи. На месте происшествия виден высокий столб черного дыма, в воздухе ощущается сильный запах гари.
К месту ЧП прибыли расчеты экстренных служб, пожару присвоен второй ранг сложности. В районе происшествия перекрыто движение транспорта. Информации о пострадавших на данный момент нет. Причины возгорания устанавливаются.
Завод «Авангард», основанный в 1948 году, является одним из старейших предприятий города. Он специализируется на производстве радиоэлектроники, микросхем и различных приборов.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сейчас петербургские спасатели тушат пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72. На пятом этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава.