В Подмосковье в ДТП погибли две 13-летние девочки

«По предварительной информации, водитель, находясь за рулем авто марки “Лада”, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — уточнили в ведомстве ТАСС. В результате ДТП на месте происшествия скончались две 13-летние пассажирки.