Пожар на заводе «Авангард» в Петербурге локализовали на площади в 100 квадратов

По информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, в настоящее время городские пожарные подразделения тушат возгорание на территории производственного корпуса, расположенного по адресу Кондратьевский проспект, дом 72. Пожар охватил пятый этаж шестиэтажного здания, площадь горения составляет 100 квадратных метров. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара задействованы 11 единиц техники и 41 сотрудник личного состава.