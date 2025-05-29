Что известно о пожаре на одном из старейших заводов Петербурга

На заводе «Авангард» в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Ему предшествовали звуки взрывов, сообщили очевидцы. На данный момент пламя удалось сдержать. Сам завод является одним из старейших в городе и специализируется на электронике. Подробности о ЧП — в материале URA.RU.