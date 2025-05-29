Что известно о пожаре на одном из старейших заводов Петербурга

Пожарные локализовали пламя.
На заводе «Авангард» в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Ему предшествовали звуки взрывов, сообщили очевидцы. На данный момент пламя удалось сдержать. Сам завод является одним из старейших в городе и специализируется на электронике. Подробности о ЧП — в материале URA.RU.
Пламя охватило пятый этаж «Авангарда».
В Калининском районе Санкт-Петербурга ночью 28 мая вспыхнул крупный пожар на территории завода «Авангард» на Кондратьевском проспекте. По их информации МЧС, огонь охватил производственные помещения предприятия, а инциденту был присвоен второй номер сложности.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоявились подробные кадры пожара на петербургском заводе «Авангард».
«28 мая в 23:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Кондратьевский проспект, дом 72. Происходит горение на пятом этаже в 6 этажной, производственной части здания размером 100×20 м. Площадь пожара 100 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
К месту происшествия прибыли пожарные расчеты и другие экстренные службы. Из-за сильного задымления, которое наблюдается даже в отдаленных районах города, временно перекрыто движение транспорта по Бестужевской улице.
Очевидцы сообщали о громких звуках перед пожаром на «Авангарде».
Местные жители заявили, что слышали громкие звуки взрывов перед тем, как заметили пожар. Об этом сообщает Shot.
«Перед тем, как начался пожар, было несколько сильных хлопков. Потом появилось пламя и густой черный дым», — рассказали очевидцы происшествия. Они отметили, что огонь вспыхнул в здании на Кондратьевском проспекте около часа ночи.
По информации свидетелей, столб дыма был заметен с большого расстояния, а в районе происшествия ощущался резкий запах гари. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Пожар на «Авангарде» локализован.
Пожар на «Авангарде» удалось локализовать на площади 100 квадратов. Об этом рассказали в экстренных службах.
«Открытое горение удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. Работа ведется по № 1 Бис», — сообщили в ГУ МЧС.
В настоящее время продолжается ликвидация пожара. Огонь распространился на пятом этаже шестиэтажного строения, площадь возгорания составляет порядка 100 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие 41 сотрудник и привлечены 11 единиц техники.