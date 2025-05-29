При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека

В Ставрополе в результате взрыва неустановленного устройства погибли двое мужчин. Инцидент произошёл во дворе жилого дома на улице Чехова, в районе 204-го квартала.
Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале.
По предварительным данным, в районе дома № 85/19 произошёл хлопок. Повреждений зданий не зафиксировано, однако взрыв повредил несколько автомобилей, находившихся рядом.
Все оперативные службы работают на месте происшествия. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.
Ранее на востоке Китая в городском уезде Гаоми провинции Шаньдун прогремел мощный взрыв.