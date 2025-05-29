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При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека

На месте продолжают работать полицейские и скорая помощь.

Источник: Аргументы и факты

В Ставрополе в результате взрыва неустановленного устройства погибли двое мужчин. Инцидент произошёл во дворе жилого дома на улице Чехова, в районе 204-го квартала.

Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале.

По предварительным данным, в районе дома № 85/19 произошёл хлопок. Повреждений зданий не зафиксировано, однако взрыв повредил несколько автомобилей, находившихся рядом.

Все оперативные службы работают на месте происшествия. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Ранее на востоке Китая в городском уезде Гаоми провинции Шаньдун прогремел мощный взрыв.