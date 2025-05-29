Крупный пожар начался на производственном предприятии в Петербурге

В ночь на 29 мая в Калининском районе Петербурга начался крупный пожар. Пламя распространилось по территории производственной части здания ОАО «Авангард». Сведений о пострадавших не поступало, пишет «КП-Петербург».
Известно, что горение произошло на предпоследнем этаже в 6-этажном здании. Площадь пожара оценивают в 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС прибыли на место. Движение у предприятия перекрыли.
«К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 11 единиц техники и 41 человек личного состава», — уведомили в Telegram-канале «Дорожный инспектор», приложив видео тушения пламени.
Ранее KP.RU писал, что страшный инцидент произошел в Подмосковье. Там в результате ДТП погибли две девочки-подростка, еще одна несовершеннолетняя была доставлена в больницу.