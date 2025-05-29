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Росавиация: во Внуково ограничили прилеты и вылеты гражданских судов

В московском аэропорту Внуково 28 мая временно ограничили прилеты и вылеты гражданских самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели во Внуково.

В московском аэропорту Внуково 28 мая временно ограничили прилеты и вылеты гражданских самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково», — написал Кореняко. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта сейчас принимают все необходимые меры для безопасности полетов. О сроках снятия ограничений и причинах их введения не сообщается. Информация о задержках рейсов уточняется.