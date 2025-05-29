Мэр Ульянченко: причины хлопка в Ставрополе выясняются

Полиция работает на месте ЧП.
Глава города Ставрополя Иван Ульянченко назвал ЧП во дворе жилого дома — хлопком. Причины происшествия, в результате которого погибли два человека выясняются. Об этом мэр рассказал в соцсети.
«Рядом с жилым домом на улице Чехова 85/19 в Ставрополе, по предварительным данным, произошел хлопок. В результате инцидента погибли двое мужчин. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — написал Ульянченко в своем telegram-канале.
По словам мэра, видимых повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных автомобилей. Он добавил, что все экстренные службы города находятся на месте.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе неизвестный мужчина вечером 28 мая взорвал гранату во дворе дома. От взрыва погибли люди.