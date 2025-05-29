Собянин: ПВО Минобороны отражена атака трех БПЛА, атаковавших Московский регион

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три беспилотника, направленных на столицу. Об этом в четверг, 29 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших Московский регион, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.
Позже, в 02:13 Собянин сообщил, что в результате отражения атаки вражеского БПЛА обломки дрона упали на проспекте Вернадского, однако серьезных повреждений и пострадавших в доме, по предварительной информации, нет.
Кроме того, стало известно, что российские средства ПВО с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая уничтожили 296 беспилотников ВСУ.
Ночью 28 мая Собянин сообщил, что силы ПВО продолжают отражать налет украинских БПЛА. Уничтожено еще четыре беспилотника, атаковавших Москву. До этого средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, которые летели на столицу.