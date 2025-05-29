Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об отражении атаки трех БПЛА на Московский регион

Украинские дроны попытались атаковать Московский регион в ночь на 29 мая.

Киевский режим вновь совершил попытку атаки БПЛА на Подмосковье. Дроны обнаружены и ликвидированы около 01:55 по Москве, 29 мая. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он также уведомил об отсутствии серьезных повреждений в результате падения обломков БПЛА. Помимо прочего, не поступало и информации о пострадавших. По данным Сергея Собянина, к местам падения фрагментов дронов уже прибыли работники спецслужб.

«ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших Московский регион. По предварительной информации серьёзных повреждений и пострадавших нет», — написал мэр Москвы.

Сергей Собянин уточнил, что обломки БПЛА упали вблизи дома на проспекте Вернадского. По данным мэра Москвы, серьезных повреждений нет, удалось обойтись и без пострадавших. К месту падения фрагментов дронов прибыли сотрудники экстренных служб.

За предыдущую ночь над Московской областью сбили 42 БПЛА. Повреждения получили три дома.