Собянин сообщил об отражении атаки трех БПЛА на Московский регион

Киевский режим вновь совершил попытку атаки БПЛА на Подмосковье. Дроны обнаружены и ликвидированы около 01:55 по Москве, 29 мая. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он также уведомил об отсутствии серьезных повреждений в результате падения обломков БПЛА. Помимо прочего, не поступало и информации о пострадавших. По данным Сергея Собянина, к местам падения фрагментов дронов уже прибыли работники спецслужб.
«ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших Московский регион. По предварительной информации серьёзных повреждений и пострадавших нет», — написал мэр Москвы.
Сергей Собянин уточнил, что обломки БПЛА упали вблизи дома на проспекте Вернадского. По данным мэра Москвы, серьезных повреждений нет, удалось обойтись и без пострадавших. К месту падения фрагментов дронов прибыли сотрудники экстренных служб.
За предыдущую ночь над Московской областью сбили 42 БПЛА. Повреждения получили три дома.