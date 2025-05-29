Mash: жители Одинцово сообщили о звуках взрывов

Напряженная обстановка сохраняется — украинские БПЛА регулярно пытаются атаковать Москву и Подмосковье. Местным жителям советуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Ранее во Внуково ограничили прилеты и вылеты гражданских судов.