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Mash: жители Одинцово сообщили о звуках взрывов

В ночном небе над Московской областью раздались мощные хлопки, напугавшие местных жителей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Жители столицы увидели пролетающие дроны.

В ночном небе над Московской областью раздались мощные хлопки, напугавшие местных жителей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Как сообщают очевидцы, около 1:40 утра взрывы прогремели в Одинцово, Апрелевке и Звенигороде. Жители заметили пролет украинских беспилотников», — отмечает telegram-канал Mash.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, причиной происшествия стали украинские беспилотники. Системы ПВО сработали оперативно — три вражеских дрона, летевших в сторону столицы, были уничтожены.

Напряженная обстановка сохраняется — украинские БПЛА регулярно пытаются атаковать Москву и Подмосковье. Местным жителям советуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Ранее во Внуково ограничили прилеты и вылеты гражданских судов.