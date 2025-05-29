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Лавров жестко высказался о немецких танках на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немецкие танки, поставляемые Украине, в большинстве случаев выходят из строя в зоне боевых действий. Об этом он сообщил 28 мая в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По словам главы МИД РФ, немецкие танки «чаще горят, чем ездят».

Лавров рассказал о судьбе танков ФРГ в зоне СВО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немецкие танки, поставляемые Украине, в большинстве случаев выходят из строя в зоне боевых действий. Об этом он сообщил 28 мая в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По словам главы МИД РФ, немецкие танки «чаще горят, чем ездят».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКиев вот-вот получит первые системы дальнобойного оружия: как это связано с переговорами.

«Они [немецкие танки на Украине] горят в основном, а не ездят», — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о результативности использования ВСУ немецких танков.

В ближайшие недели Германия передаст Украине первые образцы вооружений с увеличенной дальностью действия. 27 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия совместно с Великобританией, Францией и Соединенными Штатами отменила ограничения на дальность применения оружия, поставляемого Украине. Это решение предоставляет ВСУ возможность наносить удары на большем расстоянии. О целях такого шага и его возможных последствиях — в материале URA.RU.