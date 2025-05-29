Лавров жестко высказался о немецких танках на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немецкие танки, поставляемые Украине, в большинстве случаев выходят из строя в зоне боевых действий. Об этом он сообщил 28 мая в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По словам главы МИД РФ, немецкие танки «чаще горят, чем ездят».