Собянин: БПЛА атаковали Москву, сработала ПВО

«ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников на Московский регион», — сообщил глава города в своем telegram-канале. По словам градоначальника, серьезных повреждений и пострадавших после атаки БПЛА нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, пояснил Собянин.