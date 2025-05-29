Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Внуково

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Внуково. Об этом в четверг, 29 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково, — говорится в сообщении.
Данные меры предприняты с целью обеспечения безопасности полетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, которая является приоритетом.
28 мая аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов в течение дня на фоне вводимых ранее ограничительных сер. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания.