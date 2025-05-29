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Землетрясение произошло в области Жетысу

Землетрясение было зарегистрировано 29 мая в 02:14 по времени Астаны недалеко от села Акши в области Жетысу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в ведомстве, подземные толчки не ощущались.

«Очаг землетрясения расположен на территории Казахстана, в 11 километрах от села Акши Алакольского района Жетысуской области. 478 километров к северо-востоку от города Алматы», — говорится в сообщении ведомства.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Специалисты ГУ «Казселезащита» МЧС обследовали русла рек, гидротехнические сооружения, оползнеопасные и селеопасные участки.

«Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении МЧС.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная, отметили в ведомстве.