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Обломки беспилотника повредили фасад дома на проспекте Вернадского

Жители жилого комплекса, где обломки БПЛА повредили фасад здания, рассказали о ситуации на месте происшествия.

Жители жилого комплекса, где обломки БПЛА повредили фасад здания, рассказали о ситуации на месте происшествия. Обломки БПЛА повредили фасад дома — оторвало плитку.

Как сообщил мэр Сергей Собянин, «по предварительным данным, в доме на Проспекте Вернадского нет серьезных повреждений и пострадавших». На месте падения обломков работают специальные службы.

Благодаря отражению атаки вражеского беспилотника, серьезные повреждения и пострадавшие в доме не зафиксированы. Специалисты соответствующих служб продолжают свою работу на месте происшествия.

Силы ПВО сбили три беспилотника, атаковавшие Московский регион.