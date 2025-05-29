Обломки беспилотника повредили фасад дома на проспекте Вернадского

Жители жилого комплекса, где обломки БПЛА повредили фасад здания, рассказали о ситуации на месте происшествия. Обломки БПЛА повредили фасад дома — оторвало плитку.
Как сообщил мэр Сергей Собянин, «по предварительным данным, в доме на Проспекте Вернадского нет серьезных повреждений и пострадавших». На месте падения обломков работают специальные службы.
Благодаря отражению атаки вражеского беспилотника, серьезные повреждения и пострадавшие в доме не зафиксированы. Специалисты соответствующих служб продолжают свою работу на месте происшествия.
Силы ПВО сбили три беспилотника, атаковавшие Московский регион.