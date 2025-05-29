Собянин: На месте падения обломков БПЛА серьезных повреждений и пострадавших нет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате отражения атаки вражеского беспилотника (БПЛА) обломки дрона упали на проспекте Вернадского, однако серьезных повреждений и пострадавших в доме, по предварительной информации, нет. Об этом в четверг, 29 мая, он сообщил в своем Telegram-канале.