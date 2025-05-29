Собянин: На месте падения обломков БПЛА серьезных повреждений и пострадавших нет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате отражения атаки вражеского беспилотника (БПЛА) обломки дрона упали на проспекте Вернадского, однако серьезных повреждений и пострадавших в доме, по предварительной информации, нет. Об этом в четверг, 29 мая, он сообщил в своем Telegram-канале.
— В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет, — говорится в сообщении.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты соответствующих служб.
Ранее мэр Москвы сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три беспилотника, направленных на столицу.
Кроме того, стало известно, что российские средства ПВО с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая уничтожили 296 беспилотников ВСУ.
Накануне стало известно, что ВСУ пытаются атаковать Елецкий район Липецкой области. Местные жители сообщили о работе систем ПВО и звуках сирен воздушной тревоги. По словам очевидцев, в Ельце прогремел взрыв, в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация.