Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки сбитого БПЛА задели жилой дом в «Миракс Парк» на юго-западе Москвы

Фрагменты уничтоженного украинского беспилотника упали на жилой комплекс «Миракс Парк» в юго-западной части столицы. Инцидент произошел на проспекте Вернадского после работы систем ПВО.

Обломки сбитого дрона ВСУ упали на столичный дом.

Фрагменты уничтоженного украинского беспилотника упали на жилой комплекс «Миракс Парк» в юго-западной части столицы. Инцидент произошел на проспекте Вернадского после работы систем ПВО.

«Серьёзных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Свое сообщение он опубликовал в telegram-канале.

В последнее время участились попытки атак беспилотников на столицу и Московскую область. Системы противовоздушной обороны регулярно фиксируют и уничтожают воздушные цели. По словам Собянина, силы ПВО в последний раз отражали атаку трех беспилотников на Москву.