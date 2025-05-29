Обломки сбитого БПЛА задели жилой дом в «Миракс Парк» на юго-западе Москвы

Обломки сбитого дрона ВСУ упали на столичный дом.
Фрагменты уничтоженного украинского беспилотника упали на жилой комплекс «Миракс Парк» в юго-западной части столицы. Инцидент произошел на проспекте Вернадского после работы систем ПВО.
«Серьёзных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Свое сообщение он опубликовал в telegram-канале.
В последнее время участились попытки атак беспилотников на столицу и Московскую область. Системы противовоздушной обороны регулярно фиксируют и уничтожают воздушные цели. По словам Собянина, силы ПВО в последний раз отражали атаку трех беспилотников на Москву.