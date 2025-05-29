Штурмовики ВС РФ 4 дня передавали данные со скрытой позиции за 300 метров от ВСУ

«Группа воспользовалась туманом, чтобы преодолеть два километра по открытому полю и занять скрытую позицию в 300 метрах от украинских укреплений. Бойцы провели на этой позиции четыре дня, оставаясь незамеченными и фиксируя расположение огневых точек противника. На пятые сутки был отдан приказ о начале штурма с южного направления», — рассказал Даревич. Его слова приводит РИА Новости.