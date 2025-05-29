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Штурмовики ВС РФ 4 дня передавали данные со скрытой позиции за 300 метров от ВСУ

Штурмовая группа ВС РФ четыре дня скрытно находилась в 300 метрах от украинских позиций под Богдановкой, собирая разведданные перед штурмом. О проведенной операции рассказал командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин.

Российские войска застали ВСУ врасплох.

Штурмовая группа ВС РФ четыре дня скрытно находилась в 300 метрах от украинских позиций под Богдановкой, собирая разведданные перед штурмом. О проведенной операции рассказал командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин.

«Группа воспользовалась туманом, чтобы преодолеть два километра по открытому полю и занять скрытую позицию в 300 метрах от украинских укреплений. Бойцы провели на этой позиции четыре дня, оставаясь незамеченными и фиксируя расположение огневых точек противника. На пятые сутки был отдан приказ о начале штурма с южного направления», — рассказал Даревич. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, такая тактика привела к тому, что украинские войска оказались застигнуты врасплох. Это позволило российским подразделениям уничтожить противника на южных подступах к Богдановке и взять населенный пункт в кольцо.

Ранее группировка «Центр» уже проводила успешные наступательные операции, в том числе завершила освобождение населенного пункта Троицкое в ДНР, где украинская сторона понесла значительные потери. Несмотря на объявленный режим прекращения огня с 8 мая, украинские формирования продолжали боевые действия, что приводило к ответным мерам российских войск на различных направлениях.