СК возбудил дело после гибели двух людей из-за взрыва гранаты в Ставрополе

«29 мая в районе многоэтажного дома на улице Чехова в Ставрополе обнаружены тела двух мужчин с характерными для взрывного воздействия повреждениями. Ставропольский межрайонный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном хранении взрывных устройств», — рассказали в ведомстве.