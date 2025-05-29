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СК возбудил дело после гибели двух людей из-за взрыва гранаты в Ставрополе

В Ставрополе возбуждено уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин с признаками поражения взрывной волной. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК.

СК расследует гибель двух мужчин от взрыва в Ставрополе.

В Ставрополе возбуждено уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин с признаками поражения взрывной волной. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК.

«29 мая в районе многоэтажного дома на улице Чехова в Ставрополе обнаружены тела двух мужчин с характерными для взрывного воздействия повреждениями. Ставропольский межрайонный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном хранении взрывных устройств», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают возможных подозреваемых.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ставрополе у жилого дома неизвестный взорвал гранату. В результате происшествия два человека погибли.