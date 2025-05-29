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Федеральный суд США заблокировал пошлины Трампа из-за превышения полномочий

В США 28 мая Федеральный суд заблокировал пошлины президента Дональда Трампа, поскольку это является превышением полномочий главы Белого дома. Об этом говорится в судебном документе.

Трампу помешали ввести пошлины.

В США 28 мая Федеральный суд заблокировал пошлины президента Дональда Трампа, поскольку это является превышением полномочий главы Белого дома. Об этом говорится в судебном документе.

«Федеральный суд заблокировал вступление в силу тарифов президента Трампа. Суд постановил, что президент превысил свои полномочия, введя универсальные налоги на импорт из стран, которые продают Соединенным Штатам больше, чем покупают», — передает агентство Reuters.

Ранее введение новых торговых пошлин президентом Трампом сильно отразилось на мировой экономической арене, вызвав резкие колебания на финансовых рынках. Исходя из этих изменений, инвесторы начали пересматривать свои стратегии, что способствовало росту цен на золото.