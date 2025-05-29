СК РФ: Следствие ведет работу на месте взрыва в Ставрополе

Следователи Следственного комитета России (СКР) продолжают работу на месте происшествия в Ставрополе, где произошел взрыв. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.
— Следователи СКР продолжают работу на месте происшествия в городе Ставрополе, — говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по краю В. С. Хорольский координирует работу следователей, криминалистов и оперативных служб.
В рамках расследования проводится осмотр места происшествия, назначаются экспертизы и проводятся другие необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия находится на личном контроле у руководителя регионального следственного управления.
Инцидент случился в четверг, 29 мая, в Ставрополе. Во дворе жилого дома на улице Чехова прогремел взрыв. По предварительным данным, неизвестный взорвал гранату. Позже стало известно, что в результате взрыва два человека погибли.