Неизвестные жестко сбросили медвежонка с дерева в Иркутской области

Неизвестные сбросили медвежонка с дерева в Нижнеилимском районе Иркутской области.
В социальных сетях стало популярным видео, на котором запечатлены мужчины, жестоко обращающиеся с маленьким медвежонком в поселке Новая Игирма. На записи видно, как один из них взобрался на сосну и сбросил малыша вниз. Зачем мужчины стали таскать животное за шкирку.
Усть-Илимская природоохранная прокуратура начала проверку по данному инциденту, а материалы были переданы в службу по охране животного мира. Прокуратура следит за развитием ситуации.
Ранее медвежонок был замечен на улицах Саянска.