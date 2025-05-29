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Неизвестные жестко сбросили медвежонка с дерева в Иркутской области

Неизвестные сбросили медвежонка с дерева в Нижнеилимском районе Иркутской области.

Неизвестные сбросили медвежонка с дерева в Нижнеилимском районе Иркутской области.

В социальных сетях стало популярным видео, на котором запечатлены мужчины, жестоко обращающиеся с маленьким медвежонком в поселке Новая Игирма. На записи видно, как один из них взобрался на сосну и сбросил малыша вниз. Зачем мужчины стали таскать животное за шкирку.

Усть-Илимская природоохранная прокуратура начала проверку по данному инциденту, а материалы были переданы в службу по охране животного мира. Прокуратура следит за развитием ситуации.

Ранее медвежонок был замечен на улицах Саянска.