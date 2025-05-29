Неизвестные жестко сбросили медвежонка с дерева в Иркутской области

В социальных сетях стало популярным видео, на котором запечатлены мужчины, жестоко обращающиеся с маленьким медвежонком в поселке Новая Игирма. На записи видно, как один из них взобрался на сосну и сбросил малыша вниз. Зачем мужчины стали таскать животное за шкирку.