Губернатор Иркутской области провел заседание после резни в Байкальске

Вечером 28 мая состоялось оперативное совещание, во время которого обсуждалось ЧП в Байкальске. Напомним, во время празднования дня рождения четверо подростков были убиты, еще четверо пострадали. Как сообщает губернатор Игорь Кобзев, специалисты, находящиеся на месте трагедии, представили отчет о том, что происходит.
— С родителями и близкими погибших и пострадавших детей, которые находятся в шоке, работают психологи и психотерапевт. Договорились, что травмированным и всем детям из семей погибших и пострадавших ребят в летние каникулы предложим бесплатно отправиться в оздоровительные лагеря. Разумеется, это будет зависеть от состояния, рекомендаций врачей и желания самих подростков, — пишет в сети глава региона.
В это время пострадавшие находятся в Иркутской областной детской больнице. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. Сегодня, 29 мая, должны привезти их родителей.
По словам Анатолия Ситникова, руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, уже известно, откуда подростки взяли алкоголь, который лился рекой на вечеринке. Как оказалось, его купил 18-летний молодой человек.
В это время КП-Иркутск рассказала, что известно о кровавой бойне в Байкальске на утро 29 мая.