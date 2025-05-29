Губернатор Иркутской области провел заседание после резни в Байкальске

— С родителями и близкими погибших и пострадавших детей, которые находятся в шоке, работают психологи и психотерапевт. Договорились, что травмированным и всем детям из семей погибших и пострадавших ребят в летние каникулы предложим бесплатно отправиться в оздоровительные лагеря. Разумеется, это будет зависеть от состояния, рекомендаций врачей и желания самих подростков, — пишет в сети глава региона.