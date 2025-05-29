Россия планирует создать агропромышленный хаб в Катаре

Отмечается, что интерес Катара к российскому продовольствию подтверждается статистикой: в 2024 году экспорт мяса и пищевых субпродуктов из России в страны Персидского залива вырос более чем на 50%. Создание агрохаба позволит укрепить экономическое сотрудничество между странами и закрепить позиции России на перспективном ближневосточном рынке.