Новосибирцы пожаловались на мошенничество при розыгрыше 15 млн от блогеров

— Это была давно запланированная акция, мошенники к этому готовились. Как выяснилось, они пробовали взломать аккаунт очень давно! Вернуть его пока не получается, потому что мошенники просят за него выкуп 20 тысяч долларов, — поделились блогеры в своем Telegram-канале.