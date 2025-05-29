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Новосибирцы пожаловались на мошенничество при розыгрыше 15 млн от блогеров

Сами блогеры заявили, что их аккаунт взломали.

Источник: Комсомольская правда

В сториз блогеров Марченко на днях появился розыгрыш, который привлек многих пользователей Сети. В нем якобы от имени семейной пары разыгрывались 15 млн рублей и различные призы. На мошенническую схему повелись жители различных городов России, в том числе и из Новосибирска.

Схема обмана простая — человеку предлагали перейти по ссылке, где появлялась игра, которая якобы приводит к выигрышу. Но вот только потом пользователя просят оплатить комиссию, чтобы забрать деньги или призы.

Блогеры Марченко заявили, что их аккаунт взломали, поэтому просят всех не переводить деньги мошенникам.

— Это была давно запланированная акция, мошенники к этому готовились. Как выяснилось, они пробовали взломать аккаунт очень давно! Вернуть его пока не получается, потому что мошенники просят за него выкуп 20 тысяч долларов, — поделились блогеры в своем Telegram-канале.

По их словам, они уже обратились в полицию.