Мощный пожар разгорелся на заводе «Авангард» в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар на территории завода «Авангард». Об этом стало известно в четверг, 29 мая.
По словам очевидцев, перед возгоранием были слышны громкие взрывы. Возгорание на Кондратьевском проспекте началось около часа ночи. На месте был виден столб черного дыма и ощущался запах гари.
К месту происшествия стянули экстренные службы, пожару присвоили второй ранг. Движение транспорта в районе ЧП перекрыто. Информации о пострадавших пока нет.
D 01:30 пожар был локализован.
Завод «Авангард» — старейшее предприятие по производству радиоэлектроники и микросхем, основанное в 1948 году, передает Telegram-канал Shot.
27 апреля пожар охватил банный комплекс «Усадьба банная». Огонь распространился на несколько зданий комплекса, расположенного на Яузской аллее. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Вскоре возгорание удалось локализовать, в результате случившегося никто не пострадал.