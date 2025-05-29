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Мощный пожар разгорелся на заводе «Авангард» в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар на территории завода «Авангард». Об этом стало известно в четверг, 29 мая.

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар на территории завода «Авангард». Об этом стало известно в четверг, 29 мая.

По словам очевидцев, перед возгоранием были слышны громкие взрывы. Возгорание на Кондратьевском проспекте началось около часа ночи. На месте был виден столб черного дыма и ощущался запах гари.

К месту происшествия стянули экстренные службы, пожару присвоили второй ранг. Движение транспорта в районе ЧП перекрыто. Информации о пострадавших пока нет.

D 01:30 пожар был локализован.

Завод «Авангард» — старейшее предприятие по производству радиоэлектроники и микросхем, основанное в 1948 году, передает Telegram-канал Shot.

27 апреля пожар охватил банный комплекс «Усадьба банная». Огонь распространился на несколько зданий комплекса, расположенного на Яузской аллее. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Вскоре возгорание удалось локализовать, в результате случившегося никто не пострадал.